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Визволення Мелітополя зруйнує логістику окупантів на чотирьох напрямках, - Федоров

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Визволення Мелітополя зруйнує логістику окупантів на чотирьох напрямках, - Федоров
Мелітополь - один із найважливіших транспортних вузлів півдня України.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника міста, Мелітополь має: 

- вигідне географічне положення, яке сполучає більшість регіонів України із узбережжям Азовського моря і Кримом;
- перетин автошляхів міжнародного значення М-18 "Харків - Ялта" та М-14 "Одеса - Новоазовськ";
- вузлову залізничну станцію із локомотивним депо;
- військовий аеродром.

"На жаль, саме цим скористались рашисти. З перших днів повномасштабної війни в України окупанти перетворили Мелітополь на військовий логістичний центр: акумулюють у місті і постачають на фронт важке озброєння, військову техніку і особовий склад армії рф. Зокрема, перевозять через Мелітополь комплекси С300, з яких обстрілюють Запоріжжя й інші міста в радіусі 80 км

Звільнення Мелітополя зруйнує систему логістики окупантів у 4-х напрямках руху - Херсонському, Запорізькому, Донецькому і Кримському. А це, в свою чергу, стане ключем до звільнення півдня України", - підсумував Федоров.

Також читайте: За тиждень рашисти не пропустили на виїзд до Запоріжжя жодної людини, - мер Мелітополя Федоров

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Не стоит говорить "Гоп" пока... ну сами знаете.. Ким Николаевский Кинбурн-косу с ноября месяца "еще чуть-чуть" и освободит
  • South Friend
    То хто здав місто, марсіани?
  • MARS dbcf58a2
    Визволення Мелітополя на данний момент виглядає дуже і дуже примарним
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