Визволення Мелітополя зруйнує логістику окупантів на чотирьох напрямках, - Федоров
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника міста, Мелітополь має:
- вигідне географічне положення, яке сполучає більшість регіонів України із узбережжям Азовського моря і Кримом;
- перетин автошляхів міжнародного значення М-18 "Харків - Ялта" та М-14 "Одеса - Новоазовськ";
- вузлову залізничну станцію із локомотивним депо;
- військовий аеродром.
"На жаль, саме цим скористались рашисти. З перших днів повномасштабної війни в України окупанти перетворили Мелітополь на військовий логістичний центр: акумулюють у місті і постачають на фронт важке озброєння, військову техніку і особовий склад армії рф. Зокрема, перевозять через Мелітополь комплекси С300, з яких обстрілюють Запоріжжя й інші міста в радіусі 80 км
Звільнення Мелітополя зруйнує систему логістики окупантів у 4-х напрямках руху - Херсонському, Запорізькому, Донецькому і Кримському. А це, в свою чергу, стане ключем до звільнення півдня України", - підсумував Федоров.