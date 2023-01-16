Високий Суд Англії арештував активи власників Одеського зернового терміналу GNT Group і Olimpex Coupe на понад 118 млн доларів

Високий суд Англії 14 січня 2023 року видав наказ про арешт активів Сергія Грози та Володимира Науменка, власників компаній GNT Group і Olimpex Coupe International, яким належить зерновий термінал в Одесі, задовольнивши тим самим позов від кредиторів GNT Group - американських інвестиційних компаній Innovatus Capital Partners (Innovatus) і Argentem Creek Partners (ACP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ACP.

Розслідування, ініційоване кредиторами, довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане в заставу Innovatus, без погодження із кредиторами.

Зерно, яке відвантажує Одеський порт, стало критичним аспектом переговорів між Україною, Росією та світовими лідерами через його значення для глобальної продовольчої безпеки. Розширення Чорноморської зернової ініціативи, яке дозволило частково відновити експорт українського зерна, підкреслює важливість забезпечення ефективної, прозорої та чесної роботи зернових терміналів України.

"Ми вважаємо огидним те, що власники GNT Group використовують війну для шахрайства. Розслідування показують, що все зерно, закладене Innovatus, було шахрайським шляхом ліквідовано власниками GNT Group. Тому у Innovatus не було іншого вибору, окрім як вимагати в Високому суді Англії наказу про замороження активів, щоб запобігти їх подальшому приховуванню Володимиром Науменком і Сергієм Грозою", - заявила керуючий директор Innovatus Ана Фірмато.

Регіональний топ-менеджер ACP Джон Паттон додав, що ACP та Innovatus були змушені разом добиватися правосуддя після виявлення великомасштабної розтрати активів і численних корпоративних правопорушень.

"Судове рішення дає нам можливість розпочати примусові дії. Після того як GNT Group передасть контроль над активами у Одеському порту відповідальним операторам, ми не вбачаємо суттєвих перешкод у роботі зернового коридору. Ми готові й надалі співпрацювати з українською державою та інвестувати в Україну", - констатував Паттон.