Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 5 областях екстрені відключення, - "Укренерго"

Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.

"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах. Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", - йдеться у повідомленні.

Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

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