Всесвітній економічний форму стартує в Давосі

У швейцарському Давосі у понеділок стартує Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ВЕФ.

Форум триватиме до 20 січня. Його гасло - "Співпраця у фрагментованому світі".

Цього року участь у Всесвітньому економічному форумі братиме рекордна кількість глав держав та урядів - 52. Загалом очікується понад 2700 представників із 130 країн.

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Україну представлятиме делегація високого рівня. На сайті ВЕФ анонсовані виступи, зокрема, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака (19 січня), першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко (17-18 січня), голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова (17 січня).

Представники Росії цього року участі у Форумі не братимуть - їх не запросили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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"Сьогодні світ перебуває у критичній точці перелому. Пандемія COVID-19 та війна в Україні струснули й без того тендітну глобальну систему… Вперше з 1970-их років світ стикнувся з хитким порушенням рівноваги, коли зростання та інфляція рухаються у протилежних напрямках. Це відбувається разом із посиленням геоекономічної фрагментації, вразливістю фінансового сектору, у тому числі завищеними цінами на активи та високим рівнем боргу, а також кліматичною кризою, що виходить з-під контролю. Якщо ці системні та взаємопов'язані ризики не будуть усунуті, обіцянка "десятиліття дій" може перетворитися на десятиліття невизначеності та нестабільності", - заявляють організатори Форуму.

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У Давосі обговорюватимуть вирішення енергетичних та продовольчих криз, боротьбу з високою інфляцією, низькими темпами зростання та високою заборгованістю, усунення соціальних уразливостей, протидію сучасним геополітичним ризикам.