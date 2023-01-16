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Постачання танків Україні "не змінить ситуацію", а лише "затягне страждання українського народу", - Пєсков

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Постачання танків Україні "не змінить ситуацію", а лише "затягне страждання українського народу", - Пєсков
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання танків західними партнерами Україні "не змінить ситуацію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Постачання Заходом танків Україні не змінить ситуацію, а лише затягне страждання українського народу", - сказав речник російського диктатора.

"Ці танки горять і горітимуть так само, як і решта", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та НАТО де-факто стали "непрямою стороною конфлікту", - Пєсков

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Топ коментарі

  • Іво Бобул
    Раз так каже,значить змінить на користь ЗСУ.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Піськов, а шо такоє, шо за суєта? Танки ще не надали, а вже нервувати починають...
  • dd13
    орк ипанутый, стояли, стоим и выстоим!!!!
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