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Глава Міноборони ФРН Ламбрехт оголосила про відставку

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Глава Міноборони ФРН Ламбрехт оголосила про відставку
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у понеділок повідомила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про бажання залишити посаду.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я попросила канцлера звільнити мене від виконання цих обов'язків", - зазначила Ламбрехт.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

Також читайте: Міністр оборони Німеччини Ламбрехт йде у відставку, - BILD

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Топ коментарі

  • Zalet
    Правильное решение. Не твое это.
    Все Пумы во время учений сломались.
    Что бы было с Германией, если бы Путин на Ил-76 скинул десант на Берлинский аэропорт.
    Капут.
  • Mlrs Himers
    Хотілося б бачити на цій посаді людину подібну Аналені Бербок, що б якось освіжити німецький застій
  • Stanislav Bryzhyk
    Цікаво.
    А як щодо не "насрав і полетів" - а нести відповідальність за свої дії, а саме підрив обороноздатності країни?
    Дивлюсь, в "некорумпованій" Німеччині все точно так само як і в "корумпованій" Україні - а саме - рука руку миє, ворон ворону око не виклює...
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