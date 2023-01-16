Глава Міноборони ФРН Ламбрехт оголосила про відставку

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у понеділок повідомила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про бажання залишити посаду.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я попросила канцлера звільнити мене від виконання цих обов'язків", - зазначила Ламбрехт.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

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