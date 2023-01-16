На Хмельницькій АЕС СБУ проводить безпекові заходи
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Служба безпеки України проводить безпекові заходи на Хмельницькій атомній електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Хмельницької АЕС.
"Управлінням СБУ у Хмельницькій області проводяться безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС.
Нагадуємо краянам про заборону фото-, відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військовослужбовців і правоохоронців, які залучені до проведення зазначених заходів. ", - йдеться у повідомленні.