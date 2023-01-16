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Нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні

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Нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП повідомили чинному депутату про підозру у брехні в декларації. Депутат не задекларував двоповерхове будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія). Цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро. Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК заявили, що, ймовірно, йдеться про нардепа "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування про іспанську нерухомість парламентаря.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що там по крадіям гуманітарки на Запоріжчині? Чи це не на часі?
  • Rostyslav Komarnytsky
    😁 У сімі 192 000 доларів? Ось що значить, коли опозиціонер. Якби був у слугах, то там навіть за мільйон баксів ніхто б не чіпав. Та й не чіпають.
  • Snart
    в даному випадку йдеиься про 2013рік. Ще не факт що походження коштів не легальне.
    навіть не цікаво.
    цікавлять ті що наприклад 2019г обралися, а 20му батьки почали даруватителеканали (ковальов), годинники і готівку по 20млн. (сосна) і тому подібні.
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