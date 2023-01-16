Нардепу "ЄС" Герасимову повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП повідомили чинному депутату про підозру у брехні в декларації. Депутат не задекларував двоповерхове будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія). Цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро. Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК заявили, що, ймовірно, йдеться про нардепа "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування про іспанську нерухомість парламентаря.

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