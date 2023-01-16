Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро макрофіну, - Шмигаль

Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік. Уряд очікує перший транш у 3 мільярди цього тижня.