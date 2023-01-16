Від Драмтеатру в окупованому Маріуполі залишилася одна стінка, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни практично демонтували будівлю драматичного театру, який зазнав значних ушкоджень після скидання російської авіаційної бомби у березні 2022 року.