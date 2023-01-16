Постраждала внаслідок удару по будинку в Дніпрі провела майже добу під завалами, не могла покликати на допомогу через вади слуху: Її 1-річний малюк та чоловік досі під руїнами. ФОТО

Постраждала перебувала під завалами майже добу. Вона не могла кликати на допомогу, бо має ваду слуху.

Про це повідомила у Facebook представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Врятовану з-під завалів жінку звати Катерина Зеленська. Вона провела під руїнами дома майже добу. Катерина з дитинства має ваду слуху, тому не могла почути, коли наставала "хвилина тиші" і саме у цей час покликати про допомогу.

Проте вночі, в одну з таких хвилин, співробітники ДСНС почули голос постраждалої і згодом знайшли її під завалами. Знадобилося кілька годин, щоб витягти жінку. У Катерини сильне переохолодження. Її чоловік та 1-річна дитина досі перебувають під завалами, їх продовжують шукати", - зазначила вона.

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