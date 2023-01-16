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Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 40, - ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 40, - ДСНС
Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб", - йдеться в повідомленні.

Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Комунальними службами вивезено понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Твари . А пока не @бнем в ответ , будем только завалы разгребать и считать погибших . Странная позиция у Европы .
  • Чайка Київ
  • shokolad
    тому, що Дніпро це велике місто, тому що останнім часом перерви між закінченням та початком наступної повітряної тривоги бувають десять хвилин, а іноді навіть декілька хвилин, тому, що бомбосховищ взагалі дуже небагато, як для міста-мільонника.
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