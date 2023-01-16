Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.
"Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.