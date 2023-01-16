Загрози від навчань у Білорусі нема, але повітряних тривог може побільшати, - Повітряні сили

Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України. Але повітряних тривог під час навчань може стати більше, якщо білоруси та росіяни підніматимуть в небо стратегічну авіацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як плацдарм для ударів по Україні.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір. Ігнат підкреслив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

При цьому, якщо під час навчань росіяни та білоруси підніматимуть в небо стратегічну авіацію, в Україні в цей час оголошуватимуть повітряну тривогу.

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"Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.

Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі під час останньої масованої атаки росіян.

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