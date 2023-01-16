Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

У Брянській області РФ почали будувати почали встановлювати бетонні протитанкові загородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні. Також восени їх почали будувати й в Бєлгородській області.

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