Новини • Війна

За добу ворог 134 рази обстріляв Соледар. Українські підрозділи тримають оборону у самому місті та на підступах, - Череватий

10 36113
За добу ворог 134 рази обстріляв Соледар. Українські підрозділи тримають оборону у самому місті та на підступах, - Череватий
За добу противник 134 рази обстріляв Соледар, загалом на бахмутському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українські підрозділи продовжують тримати оборону у самому місті та на підступах. На бахмутському напрямку відбулося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар - ворог обстріляв 134 рази", - сказав він.

Спікер зазначив, що також противник намагається здійснювати наступальні дії на авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.

"Але у важких боях на авдіївському напрямку ворога зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.

Також читайте: За Соледар тривають жорстокі бої, - Маляр

За його словами, росіяни "втратили на бахмутському напрямку більше, ніж СРСР втратив за роки війни в Афганістані".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Павло Бубенко 9e42f340
    Слава Збройним силам України! Бийте, хлопці, рашистську сволоту! Слава Україні!
  • Alen Goldstein
    К сожалению, то, что прийдется сдать Соледар (или уже сдали и вышли на другие позиции за городом), было понятно ещё пару дней назад. Почему не скать открыто: так мол и так - сдали, не смогли удержать…. Три дня уже крутятся, как уж на сковородке…. «Ну не совсем сдали, сдали, но не весь, весь не сдали»…. Бред какой-то….Так бывает на войне, десь перемогли, десь загубили…
  • Владимир Парфянов 89df561b
    Задовбали брехнею! Наші війська відступили з Соледару, який повністю захоплений путлерівцями. На жаль, це факт. Але навіщо мати нас за дурнів і вже кілька днів брехати?!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини