За добу ворог 134 рази обстріляв Соледар. Українські підрозділи тримають оборону у самому місті та на підступах, - Череватий

За добу противник 134 рази обстріляв Соледар, загалом на бахмутському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українські підрозділи продовжують тримати оборону у самому місті та на підступах. На бахмутському напрямку відбулося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар - ворог обстріляв 134 рази", - сказав він.

Спікер зазначив, що також противник намагається здійснювати наступальні дії на авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.

"Але у важких боях на авдіївському напрямку ворога зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.

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За його словами, росіяни "втратили на бахмутському напрямку більше, ніж СРСР втратив за роки війни в Афганістані".