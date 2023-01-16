За добу ворог 134 рази обстріляв Соледар. Українські підрозділи тримають оборону у самому місті та на підступах, - Череватий
Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Українські підрозділи продовжують тримати оборону у самому місті та на підступах. На бахмутському напрямку відбулося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар - ворог обстріляв 134 рази", - сказав він.
Спікер зазначив, що також противник намагається здійснювати наступальні дії на авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.
"Але у важких боях на авдіївському напрямку ворога зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.
За його словами, росіяни "втратили на бахмутському напрямку більше, ніж СРСР втратив за роки війни в Афганістані".