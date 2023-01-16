Медведчук написав статтю про Україну: Погрожує перекиданням війни на Європу та ядерною зброєю

Підозрюваний у держзраді один з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктор Медведчук написав статтю про війну в Україні. Це перша поява кума Путіна в медійному просторі після його обміну на українських захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, цю статтю опублікувало видання "Известия".

"Тепер виходів тільки два: сповзати до світової війни і ядерного конфлікту або знову починати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Але для цього потрібно політично визнати, що у Росії є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки", - йдеться в матеріалі.

За словами Медведчука, "український конфлікт" або "ростиме далі, перекидаючись на Європу, інші країни", або буде "локалізовано та вирішено".

Кум Путіна заявив також, що в Україні нібито панує "партія війни", яка заявляє що "ніякий мир їй не потрібен, а потрібно більше зброї та грошей на війну".

"Можливо, українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів, результат від управління яких шкідливий і згубний. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України, то це його справа, але для України така точка зору важлива і необхідна, інакше цей кошмар ніколи не закінчиться", - пише Медведчук.

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Він також повторив кремлівські тези про те, що якщо Європа і далі продовжуватиме підтримувати Україну, "то її затягне у війну, можливо, і в ядерну".

Кум Путіна вважає, що відносини України та РФ "мають свою специфічну історію" і вони нібито навіть "тісніші за взаємодію Англії та Шотландії або північних і південних штатів".

"Свою незалежність у 1991 році Україна здобуває не внаслідок національно-визвольної боротьби, а за домовленістю з Москвою. Нова економічна та політична реальність спонукає російську еліту не просто надати Україні незалежність, а й підштовхнути до неї", - пише кум Путіна.

П'ятого президента Петра Порошенка Медведчука назвав "президентом війни", а чинного президента Володимира Зеленського - "уособленням війни".

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

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