Доба простою в Босфорі коштує українським аграріям від 20 тисяч доларів, - Мінагрополітики
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.
"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, - це контроль на Босфорі, робота JCC. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно й українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", - розповів Сольський.
За його словами, наразі кораблі тижнями очікують на вхід та вихід з Босфору.
"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу. Відповідно всі кошти покладуться на українського аграрія. Це відображається в десятках доларів на тонні продукції", - зазначив міністр.