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Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі

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Російські окупанти стверджують, що ППО збила 10 із 10 українських безпілотників над морем у Севастополі
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що російська ППО нібито знищила 10 із 10 українських безпілотників над морем у окупованому Севастополі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумок сьогоднішньої атаки на Севастополь: ППО та Чорноморський флот збили 10 з 10 укробезпілотників над морем. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він.

Також читайте: У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено). ФОТО

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    слабак! он какашенков вже давно вибива 20 з трьох! причому не тільки безпілотників.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Що вони курять там?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    10, ровно 10... Ни 7 , ни 5, ни 11... Хотя это может быть правдой, если речь идет о запущенных ракетах рвбссейских ЗРК.
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