Жителі російського Іжевська - проти спорудження заводу зі збирання "шахедів"
Петицію опубліковано на сайті Change.org, повідомляє Цензор.НЕТ.
Автор петиції Олег Житніков пише, що місцева влада має намір переробити ТРЦ "Італмас" (власник - нібито Олександр Захаров, головний конструктор Zala Aero, доньки концерну "Калашников") у підприємство ВПК. Ще влітку 2022 року стало відомо, що ТРЦ хочуть перевести "на військові рейки", й до кінця січня орендарі нібито мають звільнити приміщення.
"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - твердить автор петиції й пропонує "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".
Ініціатор протестної кампанії пише, що "то, что здесь происходит, - либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".
Від Іжевська до найближчої вільної від окупантів території України - близько 1300 км.
На момент публікації новини петицію підписали майже 2500 людей.