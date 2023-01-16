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У ЄС розцінюють удар по будинку в Дніпрі як ознаку ескалації з боку Кремля

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У ЄС розцінюють удар по будинку в Дніпрі як ознаку ескалації з боку Кремля
В ЄС розцінюють ракетний дар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив речник ЄС Петер Стано.

Він назвав удар "жорстокою, нелюдською атакою"

"Це ще один приклад того, як путінський режим продовжує розпалювати цей конфлікт і позицією ЄС завжди було реагувати на будь які ознаки ескалації. Зараз ми говоримо про зростання націлювання на мирних жителів у їхніх домівках після того як Росія вирішила бити по критичній інфраструктурі, важливій для того, щоб люди могли пережити зиму. Це ще одна ознака того, що режим бажає ескалації і не бажає деескалації" - сказав Стано.

За його словами, у світлі наближення річниці вторгнення ЄС особливо пильно стежить за ситуацією.

"Це питання буде обговорюватися на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС наступного понеділка. Але будь-яка реакція ЄС має бути погоджена 27 державами-членами", - нагадав Стано.

"Дискусії про те, як реагувати на триваючу агресію і що робити у відповідь на останні ознаки ескалації Кремля тривають", - додав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Пане Евгеній, а Ви не бажаєте запитати у свого Верховного головнокомандувача, чому він 4 роки не виробляє наші ракети, наприклад "Грім 2"? Чому хто щось має Вам давати? У нас було і є все - технології, які залишив "барига", спеціалісти і гроші для цього. Питання - чому не робимо? Скільки можна переводити стрілки на інші країни?
    А ше в мене питання до РНБО(думаю вони читають цензор нет), а по відношенню до Абдристовича застосували санкції? Він же діяв і не раз, на користь ворога і звинуватьив у "рукожопності" наші ЗСУ. Чи то інше?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    знаєте..я й досі не можу слухати преЗЕ...не можу дивитися відосіки... хоча спічі йому пишуть красиві і виступати він звик, суфлером вміє користуватися і відеокамер не боїться... оце і всі заслуги боневтіка... а от питань накопилось дуже багато...навіть не питань а претензій і вимог, відповісти за брехню і злочинні дії , які стали обтяжливим а можливо і фатальним фактором у нашій спроможності оборонятися, відбивати атаки і виживати у скаженілій агресії, про яку попереджали всі і кругом, окрім тих хто мав попередити нас і готувати країну...
  • Евгений Агро
    Під цю ескалацію треба надати нам крилаті ракети, щоб ми знищили аеродроми, літаки, пускові установки отрк, військові частини і заводи впк. Ось це гідна відповідь буде. І літаки, щоб ці КР запускати звісно. Обслуговування літаків можна роботи в ЄС. І все, ескалація закінчиться швидко.
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