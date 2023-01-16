Росіяни посилюють угруповання на Запоріжжі, але це не наступ, - Сили оборони Таврійського напрямку
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Російські окупанти посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку.
Про це повідомив речник Таврійського угруповання військ Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, у напрямку Запоріжжя противник зосереджений на зміцненні своїх позицій, створенні інженерних загороджень та мінних полів.
Він зазначив, що росіяни також посилюють угруповання на окремих напрямках, проте не можна сказати, що вони готові до масованого наступу.
"Ми в будь-якому випадку оцінюємо ситуацію і готуємося до будь-якого розвитку подій, і до активності ворога, зокрема", - заявив Єрін.