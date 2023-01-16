Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій, забезпечення ЗСУ та підготовку командирів тактичної ланки

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки.



Вистоїмо, перемога буде за нами!" - наголосив Зеленський.

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