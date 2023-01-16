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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій, забезпечення ЗСУ та підготовку командирів тактичної ланки

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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій, забезпечення ЗСУ та підготовку командирів тактичної ланки
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки.

Вистоїмо, перемога буде за нами!" - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Garry Dron
    Людина яка підготувала Україну до сдачі кремлю 24 лютого 2022 зараз головує в державі і головує над Генштабом
    Вроді нічого не забув
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Дід Василь
    Хай не *******, військові самі собі купують одяг, в мене є такий знайомий. Сітки волонтери плетуть.
    Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
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