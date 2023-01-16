Резніков і Столтенберг зустрінуться на полях "Рамштайну"
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
На зустрічі головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. Вона буде зосереджена на кризі в Україні та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та її партнери.
"На полях цієї зустрічі генсек проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями", - повідомили в Альянсі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня за участю глав оборонних відомств близько 50 країн під головуванням США.