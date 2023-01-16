Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав він.
За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує ракети С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф "мало балістики". За даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет "Іскандер". Таким чином, він використовує потенціал С-300: цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє.
Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів. Саме тому "С-300 та С-400 є загрозою", наголосив Ігнат.