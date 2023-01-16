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Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат

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Комплекси С-300 та С-400 є загрозою, їх треба знищувати на позиціях, звідки вони б’ють, - Ігнат
Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав він.

За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує ракети С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф "мало балістики". За даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет "Іскандер". Таким чином, він використовує потенціал С-300: цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє.

Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів. Саме тому "С-300 та С-400 є загрозою", наголосив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може бити по Києву ракетами С-300, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ігнат, прийом, даю координати цілі:

    "пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"

    Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    це дуже нова ідея))) і її ще треба обдумати)))
  • Игорь Вазианский
    Аху...ть, прокинулися!!! Пройшло 11 місяців війни...
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