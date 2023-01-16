Експравоохоронця з Харківщини судитимуть за співпрацю з ворогом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"Слідством встановлено, що експравоохоронець допомагав представникам країни-агресора у створенні нового окупаційного правоохоронного органу у населеному пункті. Навіть запропонував своєму колезі пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ з подальшою перспективою отримання звання "лейтенант" у правоохоронних органах РФ", - йдеться в повідомленні.
Також експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.
У середині вересня правоохоронці затримали чоловіка на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.
Наразі чоловік перебуває під вартою. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).