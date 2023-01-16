Новини • Агресія Росії проти України

П’ятьох правоохоронців з Херсонщині підозрюють у співпраці з ворогом

3 2507
П’ятьох правоохоронців з Херсонщині підозрюють у співпраці з ворогом
ДБР повідомило про підозру п’ятьом колаборантам, які разом з окупантами проводять обшуки на тимчасово окупованій території Херсонщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДБР

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області вони добровільно зайняли керівні посади в окупаційній структурі - так званому "Голопристанскому районному отделении полиции ГУ МВД Херсонской области".

Наразі фігуранти виконують злочинні накази окупаційної влади, залякують місцевих жителів, проводять обшуки та агітують працювати на ворога", - йдеться в повідомленні. 

Колишні працівники правоохоронних органів підозрюються у добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експравоохоронця з Харківщини судитимуть за співпрацю з ворогом

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини