Пєсков заявив, що Росія не причетна до ракетного удару в Дніпрі та згадав про Арестовича

Кремль заперечує причетність російської армії до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Він твердить, що російські військові "не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури". Удари, за його словами, російські військові нібито завдають лише по військових цілях - "замаскованих або очевидних".

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Пєсков, зокрема, звернув увагу на слова позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який на YouTube-каналі юриста Марка Фейгіна заявив, що ракету, ймовірно, збили українські сили ППО. Це повідомлення розтиражували багато російських ЗМІ.

Арестович пізніше заявив, що був втомлений, коли це казав. У ЗСУ зазначили, що українські ППО не можуть збивати такий тип ракет.

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Але Пєсков все одно згадав слова Арестовича: "Ви самі бачили висновки деяких представників [української] сторони, де йшлося про те, що ця трагедія стала наслідком дії контрракет протиповітряної оборони".

Нагадаємо, ввечері 14 січня Арестович заявив про російську ракету, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі, наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.

Після цього Арестович відмовився від своїх слів.