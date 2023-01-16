Щонайменше 6000 дітей із тимчасово захоплених територій загарбники вивезли до Криму, - правозахисниця Рашевська

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із тимчасово захоплених територій материкової України до окупованого Криму російські загарбники вивезли щонайменше шість тисяч дітей.

Про це повідомила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Від початку повномасштабного вторгнення до кінця 2022 року Крим прийняв на так званий відпочинок щонайменше шість тисяч дітей із "новоокупованих українських територій". При цьому значну кількість дітей розміщували навіть не в літніх таборах, а в спеціальних кадетських корпусах та училищах військового спрямування, мілітаризуючи їх", - розповіла Рашевська.

Зазначається, що батькам цих дітей, особливо на тимчасово окупованій Херсонщині, погрожували: або вони добровільно віддають дітей до загонів так званої "Юнармії", або їх вивозять у "табір" до Криму.

"У Криму минулого року "раптово" з’явилися додаткові місця в школах, дитячих садочках. Тобто після повномасштабного вторгнення окупанти готувалися, щоб приймати на півострові незаконно вивезених дітей. Деякі батьки досі точно не знають, де знаходяться їхні діти: у Ялті, Гурзуфі чи, можливо, їх депортували до Росії", - зауважила юристка.

Вона зазначила, що окупаційні органи не розголошують інформацію про депортацію дітей із тимчасово окупованого Криму до РФ.

"Однак інформація щодо цього з’являється. Наприклад, один із депутатів держдуми сказав, що через Крим могли депортувати до РФ щонайменше 500 дітей. Імовірна кількість дітей, яких у такий спосіб вивезли до Росії, значно більша", - додала Рашевська.

За її словами, 28 родин із тимчасово окупованого Криму взяли на виховання незаконно вивезених із материкової України дітей.

"Тут слід з’ясувати, про які саме сім’ї йдеться. Про сім’ї українських громадян, які так вчинили, аби дітей не вивезли до Росії, чи про росіян", - наголосила юристка.

Вона також розповіла, що наприкінці 2022 року на тимчасово окупованому півострові з’явилися так звані волонтерські організації, які нібито шукають родичів депортованих дітей. Але насправді це - фейкові організації, які лише створюють ілюзію пошуку.

"Приміром, ми з’ясували, що чоловік однієї "волонтерки" заохочує кримчан мобілізуватися до лав росармії. Тобто ми розуміємо, що механізм пошуку сімей депортованих дітей не працює. Нам невідомі випадки, коли знайшли родичів дітей в Україні, натомість їх чомусь знаходять у РФ", - наголосила Рашевська.

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