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Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ

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Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Лідери порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, насамперед пораненими. Путін звернув увагу на деструктивну лінію Києва, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними видання, сторони розглянули хід реалізації зернової угоди, обговорили ситуацію в Сирії та співпрацію, зокрема у питанні газового хабу.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А турки тут яким боком? В кацапів що є турецькі полонені?
  • Trevo Trow
    Опущений обісцяний диктатор разом з поки що відносно сухим початківцем покопалися без дозволу в чужій білизні.
  • Igor Grytselyak
    Ще ті два лицеміри(
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