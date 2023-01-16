Новини • Війна

Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі, - генпрокурор Костін

7 43656
Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі, - генпрокурор Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.

Про це він заявив сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Генпрокурор подякував усім, хто допомагає українським правоохоронцям у пошуку винних.

"Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор.

Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99% - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Того пілота з вишкребками переведуть кудись на важкодоступний для пересічних громадян аеродром на курильських островах і його вже не дістанеш. Потрібно знищити абсолютно любу сімейку з пулу пілотів цієї військової частини. Тобто потрібно посіяти страх. Щоб вони боялися не тільки нажати кнопку пуску особисто, а й не давали змоги робити це іншим.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Чудово.
    А хто дав команду розмінувати Чонгар черговому 100%-му генпрокурору зеленського відомо?
  • mrSmith
    І шо з того?
    Підете шляхом Ізраіля, який знищував терористів по всьому світу, чи так і будете тявкати мов кімнатні цуцики, виносячи «заочні вироки»?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини