Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - позбутися РФ у її складі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення, що ухвалюються всередині організації.

Про це він зазначив на пресконференції з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повторив своєму колезі очікування України - ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі. Доки ми дійдемо до цієї точки, потрібно робити все, щоб позбавити Росію можливості впливати на ті чи інші процеси чи рішення, які ухвалюються всередині організації. Якщо до першого - повного виключення РФ із ОБСЄ - потрібно пройти шлях, то друге - мінімізація негативного впливу РФ на функціонування ОБСЄ вже відбувається", - сказав Кулеба.

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