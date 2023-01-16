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Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - позбутися РФ у її складі, - Кулеба

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Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - позбутися РФ у її складі, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення, що ухвалюються всередині організації.

Про це він зазначив на пресконференції з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повторив своєму колезі очікування України - ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі. Доки ми дійдемо до цієї точки, потрібно робити все, щоб позбавити Росію можливості впливати на ті чи інші процеси чи рішення, які ухвалюються всередині організації. Якщо до першого - повного виключення РФ із ОБСЄ - потрібно пройти шлях, то друге - мінімізація негативного впливу РФ на функціонування ОБСЄ вже відбувається", - сказав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    А Кулеба не хоче врятувати офіс президента і всю країну від агента Єрмака? Чи не на часі?
  • mrSmith
    Єдиний шлях врятувати таки організації як ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, це відправити їх на помійку історії.
    Змінити щось в структурі, яка нічого не хоче змінювати, НЕМОЖЛИВО в принципі.
    Як неможливо воскресити труп!
  • Alexander Savely
    Єдиний шлях врятувати людство - позбутися РФ на нашiй планетi...
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