"Росатом" має бути під санкціями як виробник ядерної зброї РФ, – міністр оборони Литви Анушаускас

"Росатом" виробляє російську ядерну зброю РФ і є частиною ВПК РФ. Тому на нього також мають бути накладені санкції.

Про це в інтерв'ю Guildhall заявив міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть без того аргументу, що "Росатом" – учасник ядерних програм РФ, санкційна політика має бути побудована так, щоб підривати всю економіку країни-агресора. Будь-яка галузь економіки, яка використовується для розширення агресивної політики або для тих чи інших загрозливих напрямків, має перебувати під тиском санкцій", - заявив міністр.

Анушаускас зазначив, що низка країн, у тому числі східноєвропейських, ведуть досить тісні відносини з ядерними підприємствами Росії. Тому у діалозі включити концерн до списків санкцій не завжди є консенсус.

"Аргумент про те, що "Росатом" бере участь у виробництві ядерної зброї РФ, звичайно, потрібно використовувати в дискусії про введення санкцій. Поки що ці аргументи були пов'язані з присутністю російських військ на ядерних об'єктах на окупованих територіях України, із погрозами застосування ядерної зброї, але я думаю, що "Росатом" - частина промисловості, яка забезпечує і військові потреби, потреби РФ у ядерній зброї й санкції повинні бути введені", - резюмував міністр оборони Литви.

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