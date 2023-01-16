Голова ОБСЄ Османі закликав Росію вивести війська з України: "Ми не можемо з цим миритися"

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі закликав Росію припинити війну проти України та вивести війська з її території.

Про це Османі заявив у понеділок під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я зараз тут як голова ОБСЄ і закликаю Російську Федерацію припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також проявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ і повернутися до дипломатичного шляху", - сказав він.

Чинний голова ОБСЄ наголосив на цілковитому засудженні подальшої агресії РФ проти України, включаючи нещодавній ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. "Я хотів би наголосити, що ми цілковито засуджуємо подальшу російську агресію проти України. У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. І цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим миритися", - заявив Османі.

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Він також зазначив, що "українці викликають неабияку мужність, і це викликає скрізь захоплення та повагу".

Османі ще раз підтвердив, що Україна залишатиметься головним пріоритетом головування Північної Македонії в ОБСЄ: "Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість застосовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир та повагу до наших засад та зобов’язань".

Він наголосив на необхідності досягнення стійкого миру з повагою до територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Османі також висловив сподівання, що російські війська залишають Україну в нинішньому році, і ОБСЄ зможе надати Україні всю можливу підтримку для відбудови.