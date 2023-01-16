Близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам, - звіт правозахисників
Про це розповіли під час презентації аналітичного звіту про депортацію громадян України в Росію та Білорусь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
За інформацією російських джерел, понад 4 млн українців нині перебувають на території Росії. Люди – переважно з Маріуполя та Херсона, депортовані під час повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року депортація відбувалася на тимчасово окупованих територіях.
"Депортація включає кілька етапів та воєнні злочини: катування, нелюдське поводження, фільтраційні табори, які передували депортації" – розповіла Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA.
Серед депортованих чимало неповнолітніх. За словами Катерини Рашевської, юристки Регіонального центру прав людини, Росія, за різними даними, депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх, а також від 1,5 до 2,5 тисяч дітей-сиріт. Щонайменше 400 дітей вже стали членами російських родин.
"Дітей депортували щонайменше до 57 регіонів Росії. Їхня географія абсолютно різна: Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан", – розповіла Рашевська.
Вона додала, що метою таких дій Російської Федерації є геноцид українського народу та нації.