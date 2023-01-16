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Танки, гаубиці, БТР, БПЛА: Велика Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги

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Танки, гаубиці, БТР, БПЛА: Велика Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги
Міністр Великої Британії Бен Воллес у понеділок, 16 січня, оголосив про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги.

Виступаючи в британському парламенті міністр повідомив, що до складу цього пакета будуть входити не тільки танки й гаубиці, але й бронетранспортери FV430 Mk3 Bulldog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він підтвердив, що Україна отримає танкову роту Challenger 2, три десятки самохідних артилерійських установок AS90, сотню одиниць бронетехніки, десятки БПЛА.

Також у пакет увійдуть 100 000 артилерійських снарядів, запчастини та інше обладнання.

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Воллес попередив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим.

Він сказав, що Росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.

"З самого початку президент Путін вважав, що його війська будуть зустрічати з розпростертими обіймами, що українці не воюватимуть і підтримка Заходу впаде. Він помилився за всіма пунктами. Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації з усією її жорстокістю та дозволить Україні зберегти у 2023 році та надалі, якщо буде потрібно, динаміку за підтримки міжнародної спільноти, яка, як ніколи, рішуче налаштована на те, щоб путінське незаконне та неспровоковане вторгнення провалилося", – сказав британський міністр.

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Топ коментарі

  • Y.M. Z.
  • Олександр Дніпро
  • Voc Vox
    50 внедорожников Chevrolet Tahoe, переданных Украине американской компанией General Motors для эвакуации раненых гражданских из прифронтовых зон, исчезли неизвестно куда. Об этом сообщил нардеп Гео Лерос.

    Как оказалось, автомобилей нет и не было на балансе Мининфраструктуры, куда они якобы передавались. Также не было такого автомобиля на балансе Государственного управления делами, о чем говорил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, оправдываясь за пользование этим авто.

    "Я ожидаю ответа от Кабинета Министров, чтобы узнать, кто ездит на этих автомобилях. Потому что, передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов", - подчеркнул Гео Лерос.
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