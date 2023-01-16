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НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+"

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НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+"
16 січня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу НАБУ.

"Це — другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який викрили у жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

  • 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • 6 колишніх членів НКРЕКП;
  • 2 чинних членів НКРЕКП;
  • 1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
  • 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

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За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

Зазначається, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Сначала отсосешь у зеленой обезьяны. Потом посадим ее за госизмену и все остальное. Смотри как интересно получается. Разминирование Чонгара, срыв оборонзаказа, расформирование воинских частей, вагнеровцы, отвод войск и т.д. очень четко подходят к этой статье - . Тем более, что есть публичные признания шестого. Только паровозом еще госизмена будет и узурпация власти.

    Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственных и общественных интересов и от себя добавлю - ГИБЕЛИ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ и к убыткам на сотни миллиардов долларов. Источник: https://censor.net/ru/n3393739
  • Alexander Savely
    НАБУ і САП - виконують "госзаказ" з #ОПи. Цим придуркам зайнятися немає чим? - в окопи.
  • Дід Василь
    А коли будете розслідувати розкрадання Приватбанку і особливо 40 млн. $, які пішли на рахунок Зеленського і це підтвердило міжнародні агентства, а спочатку Порошенко на стадіоні?
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