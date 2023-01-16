Новини • Війна

Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ

4 50842
Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ
Іноземні громадяни отримують пропозиції призиватися до лав російського війська для прискореного отримання громадянства РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають у черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. "Насамперед доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнера" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у зведенні.

Також, за даними Генштабу, в Москві чиниться тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки російських збройних сил через переказ коштів.

Також читайте: Окупанти протягом доби завдали 2 ракетні і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ

Топ коментарі

  • Огусто
    Однажды как-то в феврале, Вован - Плешивая Мартышка,
    Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
    Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
    Пленить войсками белый свет,
    и двинули войска в поход, а толку нет.
    «Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
    Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….

    Расселись, начали второй поход;
    А он опять никак на лад нейдет.

    «Постойте ж, я сыскал секрет! -
    Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
    Коль рядом вместе ровно сядем».
    Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
    А все-таки война никак нейдет на лад.

    Вот пуще прежнего пошли у них разборы
    И споры,
    Кому и как сидеть.

    Случилось Соловью на шум их прилететь.
    Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

    «Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
    Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
    Чтобы Поход в порядок наш привесть,
    Скажи лишь нам как сесть!» -

    «Чтоб генералом быть, так надобно уменье
    И мысли ваших поумней, -
    Им отвечает Соловей, -
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в генералы не годитесь».

    Иван Туреньевич Крыленко
  • Яр Холодний
    - Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

    - В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
  • Алекс Мышкевич
    короткостроковий контракт - гірчичник-пачпорт на лоба - кобзон

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини