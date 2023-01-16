Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ

Іноземні громадяни отримують пропозиції призиватися до лав російського війська для прискореного отримання громадянства РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають у черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. "Насамперед доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнера" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у зведенні.

Також, за даними Генштабу, в Москві чиниться тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки російських збройних сил через переказ коштів.

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