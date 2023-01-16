Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають у черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. "Насамперед доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнера" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у зведенні.
Також, за даними Генштабу, в Москві чиниться тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки російських збройних сил через переказ коштів.