Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова - 200

Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей.

Про це повідомляє CNN Turk , передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На зустрічі, на якій я був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб. Російський омбудсмен передав українському омбудсмену список із 200 осіб. На цьому подія не обмежується. Це список поранених, полонених. Крім того, є тисячі дітей, є жінки, є інші проблеми.

Якщо ми зможемо створити "Стамбульську платформу", ці питання можна буде обговорити легше. Ми знаходимося в процесі створення цього механізму", - розповів Малкок.

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Він додав, що наприкінці переговорів омбудсмени України і РФ досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків, більшість із яких включала поранених цивільно-військових.

Малкок відзначив, шо Туреччина готова зробити "гуманітарний коридор" у Стамбулі для будь-якого обміну.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним і знову запропонував своє посередництво у переговорах між Україною та РФ.

Очікується, що найближчим часом Ердоган зустрінеться з Путіним і лідером України Володимиром Зеленським для відкриття "гуманітарного коридору".

Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, то в Стамбулі створять "гуманітарний коридор" для обміну пораненими мирними жителями, військовими, людьми похилого віку, дітьми та жінками.

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Відзначимо, що задовго до візиту Лубінець повідомляв, що планує поговорити із Москальковою про звільнення з полону українських цивільних.