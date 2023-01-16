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Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"

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Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що Росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Так давайте зброю, бо у Вовки лише асфальт.
  • Amber
    Згодени з тим , що росія не має перемогти у цій війні ,
    отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
    проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform 5 ч
    Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
    В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
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