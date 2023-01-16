Рютте перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським: "Росія не має перемогти у цій війні"
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що Росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.