Росія готується до спроби зробити "крайній ривок", - Данілов

Росія зараз готується до спроби зробити так званий крайній ривок, із цим пов’язані кадрові зміни у військовому командуванні РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони матимуть спробу зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей... Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що такий "ривок" окупанти можуть зробити і на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, бо для них такі дати є "сакральними" речами. Також, за його словами, це може статися і в березні.

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