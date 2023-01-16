Воллес закликав країни Європи передати Україні танки Leopard

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сподівається, що рішення британського уряду передати Україні бойові танки підштовхне до аналогічного кроку інші країни Європи.

Про це він сказав, виступаючи в британському парламенті в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Воллес привітав рішення уряду Франції відправити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC та заяву американського уряду про передачу Україні 50 бойових машин Bradley.

Ця військова допомога важлива сама по собі, сказав Воллес, але вона є частиною міжнародних зусиль, які разом створюють мультиплікативний ефект.

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"Ми будемо першою країною, яка передасть західні бойові танки. Обговоривши це питання зі США та нашими європейськими союзниками, ми сподіваємося, що приклад Франції та Великої Британії, дозволить тим країнам, у яких є танки Leopard, також передати їх", – сказав він.

Воллес наголосив, що тепер жодна країна, яка хотіла б допомогти Україні з танками, не буде робити це наодинці.