Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР
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Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які Путін визначає вже для Герасимова, як для нового "керівника СВО", а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки – вже до березня місяця", - сказав Юсов.
Представник ГУР нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися.
"Нічого не вийде і цього разу", - впевнені у розвідці.