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Україна проситиме Канаду про надання танків Leopard

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Україна проситиме Канаду про надання танків Leopard
Україна має намір звернутися до Канади із запитом про надання танків Leopard-2 для відбиття російської агресії.

Про це із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка пише видання "Globe & Mail", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Володимир Зеленський має намір звернутися із цим запитом до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "щойно Берліном буде усунуто бюрократичну перешкоду".

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При цьому Подоляк висловив переконання, що Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.

Видання додає, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які вона придбала у Німеччини e 2007 році.

Топ коментарі

  • Игорь Москаленко 6242d00e
    Хтось може порахувати скільки Оплотів і Ятаганів можна було зробити протягом 2019-2022 років замість великого будівництва?
    А якби зелені лідори продовжили ракетну программу?
    А якби Верещук з Єрмаком не розмінували Чонгар?
  • Y.M. Z.
    А якби 1991-го року заборонили ВСІМ, хто був у компартії і був причетний до кдб займати державні посади?
    А якби не запустили розкрадальну прихватизацію у 90-х?
    А якби обрали Чорновола президентом?

    ...

    Таке воно, становлення вільної країни. Триста років московського поневолення не минули дарма.
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    Так насчет "***** не виноват" ваша Люська Арестович уже промычала, глист.
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