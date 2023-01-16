Міжнародна спільнота має допомогти Україні повернути депортованих у Росію дітей, - Бербок

Міжнародна спільнота має допомогти Україні повернути незаконно вивезених до росії дітей, зокрема, за допомогою правових механізмів.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній з нідерландським колегою Вопке Гукстрою пресконференції в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Дві країни, за словами Бербок, хочуть зробити спільний крок у Гаазі в питанні вирішення одного з найбільших злочинів росії. Тисячі українських дітей були нелегально вивезені в росію з окупованих український територій, що є злочином, підкреслила вона.

"Світ не повинен забути про цих дітей, … для цього ми виносимо сьогодні разом це питання на порядок денний, адже цей злочин не повинен залишатися безкарним", - підкреслила Бербок.

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Вона поінформувала, що Німеччина та Нідерланди виходять із спільною ініціативою, в тісній координації з ООН, ОБСЄ і Міжнародним кримінальним судом, і вимагають від росії повернути дітей їхнім батькам, родинам або опікунам, а до того надати інформацію про них.

"Ці діти мають Батьківщину та родини в Україні. Ці діти не добровільно залишили свою країну. Цих дітей викрали. Вони мають повернутися в Україну, додому", - заявила Бербок.

Щодо винних у незаконному вивезенні дітей мають бути застосовані санкції, їх дії мають бути розслідувані, сказала міністр. Вона додала, що треба подбати про те, щоби діти, які будуть повернуті додому, отримали належну психологічну допомогу.

Глава МЗС Німеччини також сказала про необхідність забезпечити притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів, злочинів проти людства. Вона повторила, що підтримує створення в Гаазі спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, який функціонуватиме на засадах поєднання українського законодавства з міжнародними елементами та за міжнародної підтримки; а також внесення змін до Римського статуту, щоби агресія могла переслідуватися так само, як геноцид, злочини проти людства та воєнні злочини.

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Бербок також наголосила на співпраці Німеччини та Нідерландів у наданні допомоги Україні від самого початку війни, згадавши при цьому спільну поставку САУ Panzerhaubitze 2000. Вона також згадала спільний з Гукстрою візит до Києва в травні минулого року.

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Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра у свою чергу наголосив, що має приділятися більше уваги ситуації щодо незаконного вивезення дітей з України до росії.

"Ми розглянемо, як ми можемо щось з цим зробити через санкції, через міжнародне співробітництво і через ООН... Ми будемо робити все можливе, щоб знайти механізми, і переконатися, що ми притягнемо винних до відповідальності", - сказав він.

За його словами, зараз російські сім'ї усиновлюють десятки тисяч українських дітей.

"Цих дітей розлучають з їхніми батьками, насильно вивозячи в росію, і часто промивають мізки. Вони мають повернутися якнайшвидше. Вони українці і залишаться українцями", - сказав Гукстра.

Міністр також додав, що необхідно "покласти край цій злочинній практиці".