Росія не зможе забезпечити і підготувати 500 тис. мобілізованих, - заступниця держсекретаря США Шерман

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тисяч осіб і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу.

Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.

"Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ - не станеться ні того, ні іншого", – зазначила Шерман.

На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, "вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну".

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"За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, які має український народ", – додала вона.