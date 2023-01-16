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Путін вирішив тиснути далі, ми будемо тиснути також, - заступниця держсекретаря США Шерман

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Путін вирішив тиснути далі, ми будемо тиснути також, - заступниця держсекретаря США Шерман
Заступниця державного секретаря США Венді Шерман оголосила про подробиці свого візиту до Києва задля обговорення потреб України з Президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями.

Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шерман поінформувала, що її делегація разом із заступником міністра оборони з політичних питань Коліном Калом та заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером приїхали сьогодні в Україну після відвідування Німеччини та Польщі, аби дати сигнал непохитної та стійкої підтримки українського курсу та висловити захоплення українською стійкістю та сміливістю.

"Понад усе ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз, що необхідно для забезпечення безпеки та захисту, що буде найкращою підтримкою енергетичної галузі та гуманітарних потреб", - відзначила Шерман.

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Заступниця держсекретаря США також оголосила, що можливе оголошення воєнного стану та подальша мобілізація в Росії було темою обговорень сьогодні.

Крім того, заступниця держсекретаря зауважила, що українці захищаються та звільняють території з винятковою доблестю і винахідливістю та стали уособленням сміливості, тоді як Росія не змогла досягти жодних початкових стратегічних цілей. На цьому тлі, за її словами, США, НАТО та партнери залишаються обʼєднаними та втілюють обіцянки щодо допомоги. Зокрема, Шерман нагадала про виділення понад $25 мільярдів безпекової допомоги та ухвалення Конгресом США ще одного пакета допомоги на $45 мільярдів у грудні.

"Путін вирішив тиснути далі, тож ми маємо також тиснути і ми будемо це робити", - підсумувала посадовиця США.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Арестович прямо зараз Фекіну а прямому ефірі на повному серьозі розповідає що виявляється,у всьому винний Порошенко..це піздец товаріщі 😂я *****
  • Алекс Мышкевич
    ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз

     українські громадяни Вас розачарують, пані Шерман, Ви не почуєте від них нічого нового з 24.02.22, лише теж саме:
    Зборої! Зброї! І ще раз зброї, чорти забирай !!!

    бо ваша зброя це життя наших солдат !
  • Алекс Скела
    Пані Шерман!
    Від Вашого прізвища чогось танкові поставки згадуються!
    )))
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