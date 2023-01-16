За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати, - конкурсна комісія. ПЕРЕЛІК

Комісія з відбору кандидатів на пост директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.

Про це йдеться у повідомленні комісії, передає Цензор.НЕТ.

"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей, оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок, повідомлено про розгляд скарг та затверджена інформація про кандидатів, яка буде оприлюднена.



Так, тестуваня загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу.



Комісія затвердила загальний рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочався третій етап конкурсу на посаду директора НАБУ: до нього допущено 50 осіб, з яких за підсумком тестування має залишитися 20. ВIДЕО

Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1-го по 22-ге місце, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і відповідно до правил проведення конкурсу, також мають бути допущені до наступного етапу конкурсу.



Комісія наголосила, що наступний етап – практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.



Також комісія повідомила про результати розгляду звернень та скарг, які надійшли комісії. Заявники отримають індивідуальні відповіді на електронну пошту.



Комісія доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки та оприлюднити інформацію про кандидатів – автобіографії, анкети, та майнові декларації з врахуванням вимог законодавства", - йдеться у повідомленні комісії.