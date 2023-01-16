МАГАТЕ розмістило двох спостерігачів на Південноукраїнській АЕС

Місія міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрила свою присутність на Південноукраїнській атомній станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи усі ризики та поточну ситуацію, ми прийшли до висновку, що нам необхідно посилити присутність агентства на українських АЕС. Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер - розширюємо цю місію на всі атомні станції. Це лише перший крок. Ми будемо продовжувати свою діяльність у цьому напрямку", - розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

У межах місії на ПАЕС перебуватимуть двоє експертів з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ.

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