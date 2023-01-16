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МАГАТЕ розмістило двох спостерігачів на Південноукраїнській АЕС

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МАГАТЕ розмістило двох спостерігачів на Південноукраїнській АЕС
Місія міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрила свою присутність на Південноукраїнській атомній станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи усі ризики та поточну ситуацію, ми прийшли до висновку, що нам необхідно посилити присутність агентства на українських АЕС. Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер - розширюємо цю місію на всі атомні станції. Це лише перший крок. Ми будемо продовжувати свою діяльність у цьому напрямку", - розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

У межах місії на ПАЕС перебуватимуть двоє експертів з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    В жопу себе разместите два ***. Магате а что не в рашке и на ЗаЕс ? А там можно в бивень получить?
  • Kron Box
    Для того той Гросі постійно до ***** і їздить, щоб Україна там не дай Боже чого... моксель не згоріла в попел. зебіли пробили чергове дно
  • Kon N
    Скільки ще повинно сконати українців, скільки просрать території щоб кретинам нарешті дійшло що без яз тут жопа.
    "Якщо Індія побудує ядерну бомбу, ми будемо жерти траву та листя, але і самі зробимо бомбу. У нас просто немає іншого вибору." - Зульфікар Алі Бхутто
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