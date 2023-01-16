Після удару по Дніпру у Пентагоні думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам: "Пріоритетом номер один залишається ППО"
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Від самого початку наша військова допомога в контексті протиповітряної оборони була зосереджена на оцінках потреб України в той час", – нагадав посадовець Пентагону.
Він зокрема відзначив, що наразі американська сторона зосереджена на забезпеченні українських сил ППО снарядами до систем Hawk і "Бук", а також згадав про передання США й Німеччиною систем Patriot, які "особливо допоможуть у захисті від балістичних ракет".
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", – додав Каль.
Представник Пентагону нагадав, що вже 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
"Пріоритетом номер один залишається протиповітряна оборона. На другому місці – гарантування того, що Україна має достатньо бронетехніки, аби продовжувати втримувати ініціативу на полі бою. Але ППО – номер один", – наголосив він.